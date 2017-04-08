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У неділю в Україні дощ, місцями зі снігом

Субота, 8 квітня 2017, 15:54

9 квітня в Україні - дощ, місцями з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних та вдень - у північних регіонах, у Житомирський, Вінницький областях - без істотних опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, крім західної частини пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6 тепла, e західних, Вінницькій та місцями в північних областях 0-3 морозу; вдень 8-13 тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-17. 

У Києві  вночі дощ, місцями з мокрим снігом; вдень без істотних опадів. Вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 3-5 тепла, вдень 10-12°.

 

10 квітня вночі e більшості південних і східних областей прогнозується невеликий дощ, на решті території - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6 тепла, в більшості регіонів, крім східних, Херсонської та Запорізької областей, на поверхні грунту та подекуди в повітрі очікуються заморозки 0-4, вдень підвищення температури до 12-17 тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15-20.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вночі 1-3 тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3,  вдень підвищення температури до +13....+15. 

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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