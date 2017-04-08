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Вандали розбили у Полтаві меморіальні дошки героям АТО

Субота, 8 квітня 2017, 16:29

У центрі Полтави на вул. Алмазній і Сакко невідомі розбили меморіальні дошки двом воїнам АТО, а також пошкодили дошку Симону Петлюрі.

Про це повідомив речник облуправління Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв. 

У поліції просять свідків інциденту телефонувати за номерами: (0532) 51-77-55, 0532-56-09-51, 51-77-57 або 102.

"По можливості, просимо громадські формування та патріотів міста організуватись та допомогти поліції у забезпеченні правопорядку, зокрема біля меморіальних дошок. Провокаторів та бажаючих розхитати ситуацію зараз достатньо", - зазначив він. 

Сулаєв додав, що 7 квітня до Полтави "поприїжджали особи з різних областей, на запрошення деяких полтавців".

"Цим можуть скористатися і провокатори. Тому поліція закликає всіх мешканців бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб та їх поведінку", - додав представник НП. 

8 квітня о 12:00 біля будівлі облполіціі почався пікет з питань знівечених меморіальних дошок, кримінальної справи щодо "арочного майдану" і програмі установки відеокамер "Безпечне місто", яка, на думку городян, є неефективною, пише "Вгороде". 

 
 
 

Як відомо, 5 квітня у Полтаві акція протесту проти забудови у центрі міста завершилася бійкою між учасниками акції і невідомими, які виступали на боці забудовника.  Внаслідок зіткнень постраждало 6 активістів, 2 з них з ножовими пораненнями були госпіталізовані.  

7 квітня у Полтаві представники ВО "Свобода" та представники "Штабу спротиву" провели народне віче та збори у приміщенні міськради. Повідомлялося, що учасники акції чекали на "підкріплення" з 5 областей.  

Активісти тимчасово перекрили рух транспорту і оголосили свої вимоги щодо скасування дозволів на забудову в "Газетній арці", скликання позачергової сесії міськради і мораторію на розбудову МАФів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПолтаваАТОМайдан
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