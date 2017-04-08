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АТО: 18 обстрілів протягом дня

Субота, 8 квітня 2017, 18:07

З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Поблизу Маріуполя по захисниках Водяного противник бив з мінометів калібру 120мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки. З озброєння БМП – по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї – в районі Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БТР ворог гатив по захисниках Верхньоторецького. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстрілював захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Пісків. Ворожі снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – повідомили в штабі.

Українська правда

Теми: АТО
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