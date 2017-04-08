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У Світовому банку радять Україні в першу чергу провести 4 реформи

Субота, 8 квітня 2017, 18:45

Для прискорення свого економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи.

Таку думку висловила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Вона нагадала, що на початку тижня Світовий банк оприлюднив оновлений економічний аналіз, який підтвердив зростання української економіки на 2,3% у 2016 році. Тим не менш, цей показник залишається скромним, тим більше, що частково зростання було забезпечено рекордним врожаєм, який зумовив зростання економіки в четвертому кварталі року на 4,8%.

"Враховуючи нинішні темпи та зважаючи на несприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках, блокаду на Донбасі та інші чинники, на 2017 р. ми прогнозуємо також незначне зростання у 2%. Для того, щоб прискорити темпи економічного зростання та досягти сталого відновлення, необхідно впроваджувати реформи. Інших рецептів немає", - зазначила Кахконен.

За словами менеджера Світового банку, є чотири реформи, які можуть стати вирішальними для оздоровлення української економіки.

"Найперша — це пенсійна реформа. З фіскальної точки зору, вона вкрай важлива — 11% ВВП держави витрачається через Пенсійний фонд, при цьому лише половина з цих коштів покривається пенсійними внесками населення, решта фінансується бюджетом. Це величезний дисбаланс", - зазначила директор.

За її словами, майже 70% українських пенсіонерів живуть за межею бідності і потребують захисту держави.

"Другою за важливістю, на наше переконання, є земельна реформа. Вона потребує значних трансформацій, але й сама може стати суттєвим поштовхом для зрушень у разі успішної реалізації. Скасування мораторію, підготовка та відкриття земельного ринку зможуть стати поштовхом до залучення інвестицій у державу", - підкреслює менеджер СБ.

Третьою найважливішою реформою Кахконен визначила реформу охорони здоров'я.

"Система фінансування сфери є вкрай неефективною: Україна витрачає на медицину понад 4% ВВП — відчутно більше, ніж будь-яка країна із схожим рівнем доходів, а якість медичних послуг залишається незадовільною. І це питання не лише неефективного використання бюджетних коштів, а й опосередкованих економічних втрат — збільшення очікуваної тривалості життя на рік підвищує рівень ВВП на душу населення приблизно на 4%", - підкреслює директор.

За її словами, щорічно в Україні через передчасну смертність та інвалідність "втрачається" майже 6 млн років продуктивного життя.

Ще однією ключовою реформою Кахконен вважає антикорупційну реформу, складнощі якої очевидні для всіх, в тому числі – для приватних інвесторів.

Раніше у своїй оновленій економічній доповіді Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на цей рік на рівні 2%, але підвищив прогнозний рівень інфляції - з 8,5% до 10%.

Теми: Світовий банкреформи
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