В Румунії потяг зійшов з рейок, загинуло двоє людей
Субота, 8 квітня 2017, 23:43
У Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг.
За попередніми даними, в результаті катастрофи загинуло двоє механіків потягу, повідомляє Укрінформ.
Прес-служба Акціонерного товариства "Румунські залізниці" зазначає, що попереднє розслідування причин катастрофи вказує на несправність гальмівної системи потягу. Із 16 вагонів потягу 14 були істотно пошкоджені.
Проводиться слідство.