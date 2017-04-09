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Міноборони Британії: РФ винна у кожній смерті від хіматаки в Сирії

Неділя, 9 квітня 2017, 05:44

Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що  Росія винна у кожній смерті цивільного від  хімічної атаки, що була здійснена минулого тижня в Сирії.

Про це повідомляє BBC.

У статті для the Sunday Times Феллон написав, що Кремль несе відповідальність як поручитель і головний захисник режиму президента Башара Асада.

Феллон заявив, що газова атака, що відбулась минулого вівторка, була "варварською, аморальною і незаконною" і відповідь в якості ракетного удару  президента США Дональда Трампа була правильним рішенням.

Стосовно Росії Феллон написав, що цей військовий злочин стався у них на очах.

"За останні кілька років вони мали всі можливості натиснути на важелі і зупинити цю громадянську війну. Росія повинна показати рішучість, щоб примусити цей режим до послуху", - написав міністр.

"Посилаючи ракети "Томагавк" для атаки аеродрому, літаків і обладнання, які, як вважають, були використанні для хіматаки, він (Трамп-ред.) послав потужний сигнал сирійському режимові, щоб той двічі подумав перш ніж використовувати газ в майбутньому", - вважає Феллон.

Він додав, що Асад має піти, щоб розпочався процес пошуку стабільності.

"Той, хто використовує бочкові бомби і хімічні речовини для вбивства своїх людей, просто не може бути майбутнім лідером Сирії", - констатував міністр оборони Великої Британії.

Як повідомлялося, мністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон скасував запланований на 10 квітня візит до Москви через події в Сирії.

Раніше Джонсон заявляв, що під час візиту до Москви буде заохочувати Росію змінити свої дії та повернути міжнародну довіру.

Джонсон мав приїхати до Москви на запрошення свого колеги Сергія Лаврова. Це мав бути перший за останні понад 5 років візит глави МЗС Британії до Москви.

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіяВелика Британія
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