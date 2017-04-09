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Лідер більшості у Сенаті США не виключає нові санкції проти Росії

Неділя, 9 квітня 2017, 07:49

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що він не виключає запровадження нових санкцій проти Росії, якщо пропозиція матиме двопартійну підтримку.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Якщо адміністрація [Трампа] вважає, що потрібні додаткові санкції, або ми можемо домовитися щодо чогось, що матиме двопартійну підтримку, я не виключаю цього", - сказав Макконнелл, відповідаючи на запитання.

Законодавець додав, що він "бажає порозмовляти з головою комітету з міжнародних відносин Бобом Коркером про додаткові санкції проти Росії у зв’язку з її підтримкою режиму сирійського президента Башара аль-Асада.

Як пише видання The Hill, двопартійна група сенаторів, включно з головою комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном і високопоставленим членом комітету з міжнародних відносин демократом Бенджаміном Кардином на початку цього року запропонували нові санкції проти Росії. І хоча законопроект уже має підтримку 19 законодавців, його ще не розглядав комітет з міжнародних відносин.

Тим часом сенатори обмірковують те, як відреагувати на втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, продовження війських дій на сході України і підтримку режиму Асада.

На початку цього року – нагадує видання The Hill – сенатори запропонували законопроект, який має унеможливити президенту Трампу скасувати санкції проти Росії, пов’язані з втручанням у вибори в США або в Україну без згоди Конгресу.

На запитання, чи розглядається скасування деяких санкцій, висопоставлена радниця Білого дому Келліенн Конвей сказала Fox News, що "все це розглядається", але президент Трамп окремо назвав будь-які здогади передчасними.

На початку цього року лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл заявив, що Трамп не повинен скасовувати існуючі санкції проти Москви.

Теми: санкціїРосіяСША
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