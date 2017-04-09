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В Єгипті від вибуху в християнській церкві загинули 13 осіб – ЗМІ

Неділя, 9 квітня 2017, 12:25

Щонайменше 13 осіб загинули внаслідок вибуху в церкві на півночі Єгипту.

Про це з посиланням на державні ЗМІ Єгипту повідомляє  BBC.

Від вибуху постраждала коптська церква Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу.

"Низка телеканалів повідомила про щонайменше 40 поранених внаслідок вибуху в день свята Вербної неділі", – відзначає ВВС.

Наразі причина вибуху не відома, але, як відомо, християнська меншість Єгипту часто є мішенню ісламістських бойовиків.

Як відзначає видання, кількість нападів на християн-коптів протягом останніх років значно збільшилася, особливо з 2013 року, коли військові повалили обраного президента і почали репресії проти ісламістів.

Деякі прихильники поваленого президента Мухаммпда Мурсі, який є мусульманином, звинувачували християн у підтримці путчу.

У лютому, бойовики з угрупування "Ісламська держава" попередили про заплановану нову хвилю нападів на коптів, які становлять близько 10% населення Єгипту.

Європейська правда

Теми: Єгипет
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