АТО: найгарячіше було на Маріупольському напрямку, на Луганському – майже "тиша"

В зоні АТО найспокійніше в суботу було на Луганському напрямку, найбільше обстрілів – на Маріупольському.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"На Луганському напрямку вчора було найспокійніше. Ввечері противник здійснив 2 обстріли в Попаснянському та Станично-Луганському районі, важке озброєння при цьому не застосовувалося", - сказав він.

Разом з тим, на Донецькому напрямку відбулося 26 обстрілів, 4 з яких із важкого озброєння, на Маріупольському – 31 обстріл, 6 із важкого озброєння.

Мотузяник також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо бійців зазнали поранень.

Українська правда