Другий за день вибух в Єгипті: двоє загиблих та 21 поранений

Внаслідок теракту, вчиненого смертником біля церкви в єгипетському місті Олександрія, загинули двоє осіб, ще 21 отримала поранення.

Про це повідомляє Reuters.

"Щонайменше двоє загинули в результаті вибуху вчиненого терористом-смертником біля церкви в Олександрії, поранення отримала 21 особа", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, вибух стався за кілька годин після того, як прогримів вибух у коптській церкві в місті Танта в дельті Нілу в Єгипті, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60.

Європейська правда