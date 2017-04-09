Другий за день вибух в Єгипті: двоє загиблих та 21 поранений
Неділя, 9 квітня 2017, 15:09
Внаслідок теракту, вчиненого смертником біля церкви в єгипетському місті Олександрія, загинули двоє осіб, ще 21 отримала поранення.
Про це повідомляє Reuters.
"Щонайменше двоє загинули в результаті вибуху вчиненого терористом-смертником біля церкви в Олександрії, поранення отримала 21 особа", – йдеться у повідомленні.
Відзначимо, вибух стався за кілька годин після того, як прогримів вибух у коптській церкві в місті Танта в дельті Нілу в Єгипті, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб, а поранення отримали 60.