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Українців немає серед загиблих у Стокгольмі – МЗС

Неділя, 9 квітня 2017, 15:15

Українців серед загиблих від теракту в Стокгольмі немає.

Про це повідомив в Twitter в неділю Департамент консульської служби МЗС.

При цьому в МЗС зазначили, що громадянство поранених не оприлюднено.

Повідомляється також, що, за попередньою інформацією, українців немає й серед постраждалих від вибуху в церкві у м.Танта (Єгипет).

Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив вчинення терористичних актів у християнських церквах міст Танта і Александрія в Єгипті.

"Засуджую теракти в церквах Танти і Александрії в Єгипті. Україна стоїть пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні з терором", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 отримали поранення.

Внаслідок вибуху в коптській церкві в Єгипті загинули щонайменше 25 осіб, ще 60 отримали поранення.

Українська правда

Теми: терактжертвиМЗС
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