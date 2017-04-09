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В Україні місцями - туман, грози і заморозки

Неділя, 9 квітня 2017, 16:57

У найближчу добу в Україні переважно без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у східних областях, на Дніпропетровщині, у Приазов'ї та Криму вночі невеликий дощ. У західній частині вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях заморозки на поверхні грунту, у більшості центральних, Харківській та Одеській областях місцями на поверхні грунту 0-4°; вдень до 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до +20.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень близько 15°.

 


11 квітня - без опадів, вдень в західних і Житомирській областях дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 2-7 ° тепла; вдень 14-19 °, на заході 9-14 °.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 4-6 ° тепла, вдень 16-18 °.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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