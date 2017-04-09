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Супрун: В Україну доставили партію ліків для онкохворих дітей на 60 млн

Неділя, 9 квітня 2017, 17:41
Супрун: В Україну доставили партію ліків для онкохворих дітей на 60 млн

В Україну доставили першу партію ліків на напрямком дитячої онкології на 60 мільйонів гривень.

Про це 9 квітня повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, доправлені препарати - 15% від загального обсягу ліків для онкохворих дітей. 

"Ця поставка - перша з цілого ланцюжка, такі препарати прибуватимуть в Україну, більшість з них привезуть уже протягом літа", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Також Супрун заявила, що це - "найдієвіша антикорупційна реформа в охороні здоров’я".

"Нам вдалося значно розширити географію учасників, закупити понад 60% необхідних ліків напряму у виробників", - зазначила вона. 

Теми: МОЗздоров'я
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