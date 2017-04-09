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Затриманий у справі про бомбу в Осло - росіянин

Неділя, 9 квітня 2017, 18:54

У справі про підозрілий предмет у центрі Осло, схожий на бомбу, затримано 17-річного росіянина.

Про це пише РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ та заяву представника поліції безпеки Норвегії Сигне Аалінга. 

За словами Аалінга, затриманий громадянин РФ живе в Осло, приїхав до Норвегії 2010 року. 

Зазначається, що  наразі молодика звинувачують у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

За даними норвезьких спецслужб, він прибув до Норвегії разом з сім'єю і чекав на надання притулку. Виготовлений ним вибуховий пристрій - примітивний розривний снаряд, який не мав великого потенціалу.

Як відомо, у центрі Осло городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Поліція оточила велику територію району Гренланн, де було виявлено підозрілий предмет, який згодом було знешкоджено. 

Також повідомлялося про затримання однієї людини, яка перебуває у статусі підозрюваного. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Норвегіявибухполіція
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