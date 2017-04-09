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Путін та союзники Асада заявили, що США перетнули "червону лінію" у Сирії

Неділя, 9 квітня 2017, 22:45

Об’єднаний командний центр сил Росії, Ірану та угрупувань, які підтримують режим сирійського президента Башара Асада відповість на будь-який новий акт агресії проти Сирії.

Про це йдеться у заяві центру, повідомляє Reuters

У командному центрі заявили, що удар США по сирійській авіабазі у п'ятницю став "перетином червоноі лінії" і союзники Асада надалі реагуватимуть на будь-яку нову агресію та збільшать свою підтримку Сирії. 

"Те, що Америка здійснила акт агресії щодо Сирії, є перетином "червоної лінії". Тепер ми будемо реагувати у відповідь на дії будь-якого агресора або будь-кого, хто порушить "червону лінію", і Америка знає нашу здатність добре реагувати", - йдеться у заяві. 

Окрім того 9 квітня відбулася бесіда президентів РФ та Ірану Володимира Путіна та Хасана Рухані, під час якої сторони відзначили "неприпустимість агресивних дій США проти Сирії у порушення норм міжнародного права".

"Путін і Рухані висловилися за об'єктивне, неупереджене розслідування всіх обставин інциденту з хімічною зброєю 4 квітня у сирійській провінції Ідліб", - йдеться у повідомленні Кремля. 

У свою чергу посол США в ООН Ніккі Гейлі в інтерв’ю каналу CNN ввечері 9 квітня прокоментувала заяву щодо "червоної лінії" та  дала чітко зрозуміти – президент США Дональд Трамп готовий і далі карати за її перетинання.

"Він не зупиниться. Якщо йому потрібно буде зробити більше, він це зробить," - заявила Гейлі, повідомляє "Голос Америки".

Окрім того, Гейлі заявила, що Трамп обговорює питання про можливість застосування нових антиросійських санкцій, а також санкцій проти Ірану в зв'язку з ситуацією у Сирії. 

"Президент має намір обговорити це питання, і процес обговорення вже триває", - заявила вона в ефірі телеканалу CNN, пише Інтерфакс.

Гейлі також заявила, що США мають у своєму розпорядженні докази того, що саме військова авіація Сирії застосувала хімічну зброю, і з ними ознайомлений президент. Однак докази базуються на "секретних матеріалах" і в даний час розголошенню не підлягають, додала постпред США в ООН. 

Теми: ПутінСШАСирія
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