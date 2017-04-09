Через вибухи в Єгипті на 3 місяці запровадять надзвичайний стан

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про запровадження у країні надзвичайного стану на три місяці через теракти, які відбулися у церквах в Александрії та Танті.

Про це 9 квітня повідомляє АР.

При цьому він звинуватив країни, які не назвав, у розпалюванні нестабільності в Єгипті, та заявив, що "єгиптяни зірвали змови і зусилля країн та фашистських, терористичних організацій, які намагалися контролювати Єгипет".

Відповідно до конституції Єгипту, більшість у парламенті має проголосувати на підтримку запровадження надзвичайного стану.

Востаннє у країні проголошували надзвичайний стан після повалення президента Мохаммеда Мурсі, коли його прихильники організували масові демонстрації, що переросли в акти насилля.

Як відомо, внаслідок вибухів у церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи.

Через теракти у країні оголошено триденну жалобу. Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Українська правда