Патруль ОБСЄ став свідком вибухів біля КПВВ "Майорськ"

Моніторингова місія ОБСЄ стала свідком вибухів поблизу колишнього гуманітарно-логістичного центру біля підконтрольного Україні н.п. Одрадівка (Донецька обл.).

Про це йдеться у звіті місії від 9 квітня.

"8 квітня патруль СММ у складі 5 співробітників місії прямував до КПВВ у н. п. Майорську для моніторинга перетину лінії зіткнення двома представниками ЗС РФ при Спільному центрі з контролю та координації", - йдеться у звіті.

Об 11:37, перебуваючи поблизу колишнього гуманітарно-логістичного центру за 2 км на південь від н. п. Одрадівка, спостерігачі почули та побачили два вибухи за 300 м на південь від своєї позиції. Патруль залишив місце розташування.

Зупинившись неподалік південної околиці н.п. Одрадівка за 2 км на північ від гуманітарно‑логістичного центру, об 11:59 спостерігачі почули ще два вибухи.

У місії зазначили, що українська сторона в СЦКК заявила, що почуті та побачені вибухи були контрольованими підривами, пов’язаними з проведенням робіт із розмінування поблизу гуманітарно‑логістичного центру.

"На момент інциденту патруль не зафіксував жодних робіт із розмінування, водночас СЦКК заздалегідь не повідомляв СММ про проведення таких робіт у цьому районі", - заявили у місії.