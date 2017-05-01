Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель обіцяє підтримку Саудівській Аравії в боротьбі з ІДІЛ

Понеділок, 1 травня 2017, 00:51

Канцлер ФРН Ангела Меркель відзначила хороші перспективи співпраці з Саудівською Аравією в ряді галузей, при цьому вказавши Ер-Ріяду на проблеми з дотриманням прав людини.

Про це вона заявила після зустрічі з королем Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом в портовому місті Джидда, пише DW.com.

Згадавши про прогрес у відносинах з Саудівською Аравією в питаннях військового співробітництва, канцлер ФРН тим, не менш, не обійшла увагою ситуацію з недостатнім дотриманням прав людини в цій країні. Про великий дефіцит в цій області вона заявила, зокрема, у зв'язку із застосуванням Ер-Ріядом страти, а також з арештом саудівського блогера Раіфа Бадаві.

У той же час німецький канцлер вказала на хороші перспективи для економічної співпраці обох країн. При цьому, за її словами, жорсткі установки Берліна для експорту озброєння не будуть порушені. Замість того, щоб постачати зброю, Німеччина має намір надавати військову допомогу в інший, менш спірній формі - Меркель послалася на укладену раніше угоду про навчання саудівських військових в Німеччині. Вона особливо відзначила роль Саудівської Аравії в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".

Говорячи про операцію саудівської армії в охопленому громадянською війною Ємені, глава німецького уряду заявила про необхідність припинення авіаударів.

"Ми виступаємо за дипломатичне вирішення конфлікту. Ми не віримо, що у нього може бути військове рішення", - підкреслила Меркель.

У зв'язку з масивної реорганізацією економіки в Саудівській Аравії канцлер ФРН бачить великі можливості і для німецької промисловості.

"Саудівська Аравія дуже зацікавлена в тому, щоб німецька економіка внесла свій внесок", - зазначила вона

Теми: НімеччинаСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Німеччина
Німеччина відмовилась від створення центру з ремонту танків Leopard в Польщі – ЗМІ
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: