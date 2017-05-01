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В Англії ймовірно затримано сімох українців

Понеділок, 1 травня 2017, 01:17
В Англії ймовірно затримано сімох українців

Семеро людей, імовірно громадяни України, затримані за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього сіла на мілину яхта.

Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє BBC.

Вітрильний човен подав сигнал лиха в неділю вранці. Берегова охорона направила на місце події рятувальників, які відбуксирували її в Орфорд. Там на неї вже чекали співробітники Берегової охорони і Прикордонної служби.

Яхта, судячи з маркування на борту, зареєстрована в місті Пул в Корнуоллі, на південному заході Англії.

Орфорд - невеликий порт переважно для прогулянкових суден. Однак він уже знайомий з українськими контрабандистами людей: в липні 2014 року тут було затримано трьох чоловіків і одна жінка. У жовтні того ж року вони були засуджені за контрабанду людей та інші злочини на терміни від одного року до трьох років і чотирьох місяців в'язниці з подальшою депортацією назад в Україну.

Шестеро людей - п'ятеро чоловіків та одна жінка, - яких вони намагалися ввезти в Сполучене Королівство, також були відправлені в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіяконтрабанда
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