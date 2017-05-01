Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові затримано понад 30 учасників масової бійки

Понеділок, 1 травня 2017, 02:45

Правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту неподалік стадіону СКА, у Львові.  

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Конфлікт стався 30 квітня близько 14:45 на вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові  . На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал Валерій Середа.  

 
lv.npu.gov.ua
 

Правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту . У них вилучено заборонені предмети.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.

Теми: Львівполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Львів
У Львові з-під завалів будинку дістали живого кота, який пролежав там 11 днів
"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Історії вцілілих після ракетного удару у Львові
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: