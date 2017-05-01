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Росіян із "Нічних вовків" не пустили до Польщі через екстремізм

Понеділок, 1 травня 2017, 03:51

Російські мотоциклісти клубу "Нічні вовки", не були допущені на територію Польщі за підозрою в причетності до екстремістської організації.

Про це повідомив представник "Нічних вовків" Євген Строгов, пише ТАСС.

За його словами, "групу російських мотоциклістів за підозрою в причетності до екстремістської організації на кордоні не пропустили на територію Польщі". При цьому, як зазначив Строгов, іншим учасникам мотопробігу, представникам ряду європейських країн, в тому числі Білорусі, дозволили безперешкодно подолати кордон.

Раніше повідомлялося, що група байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".

Лідер клубу Олександр "Хірург" Залдостанов повідомив, що кордон перетнули 9 мотоциклів, більшість з них - з європейськими номерами: Польщі, Німеччини, Словаччини, один мотоцикл з російським номером.

Як відомо, в попередні два роки польські прикордонники не пропускали "Нічних вовків" через кордон з Білоруссю в рамках пробігу, проте окремим групам "Нічних вовків" вдавалося перетнути кордон в інших пунктах пропуску і в Берлін байкери доїжджали.

Теми: РосіяПольща
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