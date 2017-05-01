У Стамбулі вбитий власник телеканалів, що мовлять на Іран

Засновник і голова ради директорів компанії Gem TV, яка мовить на Іран, убитий в Стамбулі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

45-річний Саїд Каріміан і його кувейтський бізнес-партнер були застрелені невідомими в стамбульському діловому районі Маслак.

Джип, на якому втекли нападники, пізніше був знайдений спаленим. Турецька поліція веде розслідування.

Група компаній Gem Group була заснована в Лондоні, але пізніше перенесла значну частину своєї діяльності до Об’єднаних Арабських Еміратів. Як повідомляє сайт Gem Group, групі належить 17 телеканалів перською мовою і по одному – арабською, курдською та азербайджанською.