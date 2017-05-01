Порошенко даватиме військовим частинам імена полководців, щоб надихати воїнів
Президент Петро Порошенко присвоїв ім'я Богдана Хмельницького одній із військових частин Збройних Сил України.
Про це повідомляє в понеділок прес-служба президента.
На його переконання, в назвах та на знаменах українських військових частин обов’язково мають бути імена звитяжних воїнів та полководців, котрі здобували славу нашої зброї від княжих часів і дотепер.
"Це буде торжеством історичної справедливості та надихатиме нинішніх українських воїнів на звитяги у боротьбі з російським агресором. Боротьбі, у якій цього разу ми обов’язково переможемо", - зазначив Порошенко.
Він також висловив думку, що сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність, розпочату Українською революцією 100 років тому в протистоянні російській агресії.
Українська правда