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У Дніпрі сталася штовханина між соціалістами та профспілками

Понеділок, 1 травня 2017, 14:56

У Дніпрі сталася сутичка між учасниками демонстрацій соціалістів та представників профспілок.

Як повідомляє Depo.Дніпро, демонстрація трударів, яка зупинилася на площі біля міськради, слухала виступ одного з організаторів, який говорив у гучномовець. Тим часом проспектом рухалася колона з прапорами соціалістів.

Чоловіки з площі намагалися вручити людям з червоними повітряними кульками листівки, однак чоловіки спортивної зовнішності почали забороняти це робити. Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

 
Всі фото Depo.Дніпро

Соціалісти дійшли до центральної площі Героїв Майдану, після чого організатори оголосили, що прапори потрібно здати. Демонстранти розійшлися.

 

Видання також пише, що з 10:00 до 11:00 центральний проспект Дніпра "хвилями" перекривали через проходження колон демонстрантів. Маївка "радянських офіцерів" на площі біля Театру опери та балету у Дніпрі пройшла у щільному оточенні поліції.

 

Поліція області переведена на посилений режим несення служби. Центр Дніпра патрулює кавалерійський взвод.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпро
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