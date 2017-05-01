У Дніпрі сталася штовханина між соціалістами та профспілками

У Дніпрі сталася сутичка між учасниками демонстрацій соціалістів та представників профспілок.

Як повідомляє Depo.Дніпро, демонстрація трударів, яка зупинилася на площі біля міськради, слухала виступ одного з організаторів, який говорив у гучномовець. Тим часом проспектом рухалася колона з прапорами соціалістів.

Чоловіки з площі намагалися вручити людям з червоними повітряними кульками листівки, однак чоловіки спортивної зовнішності почали забороняти це робити. Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

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Соціалісти дійшли до центральної площі Героїв Майдану, після чого організатори оголосили, що прапори потрібно здати. Демонстранти розійшлися.

Видання також пише, що з 10:00 до 11:00 центральний проспект Дніпра "хвилями" перекривали через проходження колон демонстрантів. Маївка "радянських офіцерів" на площі біля Театру опери та балету у Дніпрі пройшла у щільному оточенні поліції.

Поліція області переведена на посилений режим несення служби. Центр Дніпра патрулює кавалерійський взвод.