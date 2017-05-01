Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Громадян України, затриманих у Великобританії, незабаром депортують

Понеділок, 1 травня 2017, 15:56

Сімох громадян України, яких затримали у Великобританії, незабаром депортують.

Про це в ефірі телеканалу "112.Украіна" повідомила віце-консул України в Лондоні Юлія Помазан.

З її слів, депортація відбудеться у зв'язку з порушенням українцями місцевого законодавства у міграційній сфері.

Помазан повідомила, що особи всіх затриманих вже встановлено і підтверджено, а після розмови з поліцією їх направлять у міграційні центри для оформлення документів на депортацію.

Також вона зазначила, що відносно капітана судна вирішується питання про притягнення його до відповідальності.

Як відомо, 7 громадян України були затримані за підозрою в нелегальному перетині кордону в Орфорді в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього сіла на мілину яхта. Судно подало сигнал SOS, берегова охорона направила на місце події рятувальників, які відбуксирували його в Орфорд.

Теми: Велика БританіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Велика Британія
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: