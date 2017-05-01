Громадян України, затриманих у Великобританії, незабаром депортують

Сімох громадян України, яких затримали у Великобританії, незабаром депортують.

Про це в ефірі телеканалу "112.Украіна" повідомила віце-консул України в Лондоні Юлія Помазан.

З її слів, депортація відбудеться у зв'язку з порушенням українцями місцевого законодавства у міграційній сфері.

Помазан повідомила, що особи всіх затриманих вже встановлено і підтверджено, а після розмови з поліцією їх направлять у міграційні центри для оформлення документів на депортацію.

Також вона зазначила, що відносно капітана судна вирішується питання про притягнення його до відповідальності.

Як відомо, 7 громадян України були затримані за підозрою в нелегальному перетині кордону в Орфорді в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього сіла на мілину яхта. Судно подало сигнал SOS, берегова охорона направила на місце події рятувальників, які відбуксирували його в Орфорд.