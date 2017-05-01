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Для безпеки 1 та 2 травня в Одесі працюватимуть три тисячі правоохоронців

Понеділок, 1 травня 2017, 16:09
Для безпеки 1 та 2 травня в Одесі працюватимуть три тисячі правоохоронців

Безпеку в Одесі 1 та 2 травня забезпечуватимуть понад три тисяч правоохоронців Нацполіції та Нацгвардії.

Про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, повідомляє прес-служба відомства.  

На Куликовому полі було проведено інструктаж керівників і командирів підрозділів, які забезпечуватимуть правопорядок.

"Основні задачі перед правоохоронцями  – забезпечення безпеки громадян, не допущення будь-яких провокацій, конфліктів, сутичок, вчинення терористичних атак", - зазначив Яровий. 

Наразі працівники НП та НГ орієнтовані у першу чергу на превентивні заходи, в Одесу стягнуто спецпідрозділи поліції особливого призначення та патрульні екіпажі з інших регіонів, зазначили в МВС. 

Як відомо, з 29 квітня в Одесі правоохоронці почали працювати у посиленому режимі.

Українська правда

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