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На Харківщині військовий-строковик вкоротив собі віку

Понеділок, 1 травня 2017, 16:31

На Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби покінчив життя самогубством.

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

"Тіло 23-річного мешканця Донецької області виявили 24 квітня о 19:20 в коридорі медичної частини у Чугуєві. На місці події встановлено, що військовослужбовець строкової служби покінчив життя самогубством, повісившись на перилах сходів", - зазначили у поліції.

Зазначається, що 24 квітня вранці молодик був госпіталізований до лікарні з невротичним розладом.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України, встановлюються обставини події.

Теми: арміяХарківська область
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