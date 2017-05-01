Вибори в ОТГ: Ключова проблема - підкуп виборців
Проблема підкупу виборців на виборах залишається ключовою, найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області.
Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель за підсумками виборів голів об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 квітня.
"Вдосконалюється лише сама технологія - все більшого поширення набувають форми т.зв. "легального підкупу", до якого формально не має відношення кандидат і який дуже складно довести у судовому порядку", - зазначив він.
Зокрема, за його словами, однією із форм агітації у низці сіл Чернігівщини стали роздача отрути для жуків і безпрограшна лотерея із дешевим вином.
"На Луганщині виборців "купували" соціальними картками і пакетами з цукром. При цьому масштаби цукрової піраміди вражали навіть досвідчених політтехнологів", - додав Кошель.
"Звинувачення у купівлі голосів стає однією із головних технологій протидії опонентам... Політики традиційно продемонстрували низький рівень політичної культури", - зазначив глава КВУ.
За його словами, найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області, а наявні факти мали б лягти в основу не однієї кримінальної справи.
На думку Кошеля, "однією з причин виборчого свавілля є відсутність покарань".
"За результатами місцевих виборів-2015 судової інстанції досягла лише незначна кількість кримінальних справ. Очевидно і зараз не варто сподіватися на високу результативність МВС. Одним із чинників по зменшенню масштабів порушень могли б стати кадрові рішення: відставки керівників МДА у регіонах, де зафіксована найбільша кількість порушень законодавства на виборах", - підсумував він.