Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в ОТГ: Ключова проблема - підкуп виборців

Понеділок, 1 травня 2017, 18:18
Вибори в ОТГ: Ключова проблема - підкуп виборців

Проблема підкупу виборців на виборах залишається ключовою, найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області. 

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель за підсумками виборів голів об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 квітня. 

"Вдосконалюється лише сама технологія - все більшого поширення набувають форми т.зв. "легального підкупу", до якого формально не має відношення кандидат і який дуже складно довести у судовому порядку", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, однією із форм агітації у низці сіл Чернігівщини стали роздача отрути для жуків і безпрограшна лотерея із дешевим вином.

"На Луганщині виборців "купували" соціальними картками і пакетами з цукром. При цьому масштаби цукрової піраміди вражали навіть досвідчених політтехнологів", - додав Кошель. 

"Звинувачення у купівлі голосів стає однією із головних технологій протидії опонентам... Політики традиційно продемонстрували низький рівень політичної культури", - зазначив глава  КВУ.

За його словами, найбільш масштабні порушення законодавства мали місце на виборах Шполянської ОТГ Черкаської області, а наявні факти мали б лягти в основу не однієї кримінальної справи.

На думку Кошеля, "однією з причин виборчого свавілля є відсутність покарань".

"За результатами місцевих виборів-2015 судової інстанції досягла лише незначна кількість кримінальних справ. Очевидно і зараз не варто сподіватися на високу результативність МВС. Одним із чинників по зменшенню масштабів порушень могли б стати кадрові рішення: відставки керівників МДА у регіонах, де зафіксована найбільша кількість порушень законодавства на виборах", - підсумував він. 

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: