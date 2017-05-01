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Бойовики гатять по Мар'їнці, поранено двох цивільних

Понеділок, 1 травня 2017, 21:06
Бойовики гатять по Мар'їнці, поранено двох цивільних

Бойовики обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, поранено двох місцевих мешканців. 

Про це ввечері 1 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін. 

"Сьогодні ввечері бойовики масовано обстрілюють приватний сектор Мар'їнки, де продовжують жити мирні мешканці. В результаті обстрілу в районі вул. Поліграфічної отримали поранення двоє місцевих жителів, 1952 і 1973 року народження", - повідомив Аброськін.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Як заявили в СЦКК, під час обстрілів по Мар'їнці бойовики застосували 82-міліметрові міномети, використавши 6 мін. 

Поранених цивільних з діагнозами "осколкові поранення" доставлено до Курахівської міської лікарні.

"Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеними пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення", - заявили в СЦКК. 

Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що 1 травня бойовики 25 разів відкривав вогонь по силах АТО,  5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертви
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