В Одесі затримали українця за збут зброї в ОРДО

В Одесі поліція затримала громадянина України, який налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї в ОРДО.

Про це 1 травня повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

"Зловмисника було викрито під час незаконного продажу зброї 1 травня. У нього вилучено гроші", - повідомили у поліції.

За даними НП, у листопаді 2016 року до Подільського відділу поліції надійшла інформація про громадянина України, який може бути причетний до організації незаконного збуту зброї з ОРДО: чоловік періодично відвідував Донецьк і налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї.

У понеділок під час проведення санкціонованої оперативної закупки зловмисника було затримано за ст. 208 КПК України.

Дані про подію внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



