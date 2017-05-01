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У Донецьку провели Першотравень без комуністів та день вуличної їжі без їжі

Понеділок, 1 травня 2017, 23:02

У Донецьку провели заходи до дня Першотравня, представники Компартії участі у них не взяли. 

Як повідомляють "Новости Донбасса", у місті провели ходу та першотравневий мітинг, які тривали недовго.

"Представники Компартії участі у ході не брали, оскільки вони перебувають в "опозиції" до "влади ДНР", - зазначається у повідомленні. 

Після ходи та мітингу у парку поблизу відбувся концерт і розважальні конкурси. На вході в парк продавали тематичні наклейки до Дня Перемоги з портретом Сталіна.  На ярмарку у парку продавали георгіївські стрічки, військових ляльок-Чебурашек, брелоки з символікою "ДНР" та ін.

У парку "Городок" за вказівкою місцевої адміністрації проводили так званий "Фестиваль вуличної їжі". За попередньою інформацією, на фестивалі мали представити великі торгові мережі і ресторани Донецька, але більшість учасників проігнорували захід.

У центрі Донецька розміщено рекламні борди, які нагадують мешканцям, що 11 травня бойовики святкуватимуть "день республіки".

 
 

Теми: ДНРсвяткування
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