У Донецьку провели Першотравень без комуністів та день вуличної їжі без їжі

У Донецьку провели заходи до дня Першотравня, представники Компартії участі у них не взяли.

Як повідомляють "Новости Донбасса", у місті провели ходу та першотравневий мітинг, які тривали недовго.

"Представники Компартії участі у ході не брали, оскільки вони перебувають в "опозиції" до "влади ДНР", - зазначається у повідомленні.

Після ходи та мітингу у парку поблизу відбувся концерт і розважальні конкурси. На вході в парк продавали тематичні наклейки до Дня Перемоги з портретом Сталіна. На ярмарку у парку продавали георгіївські стрічки, військових ляльок-Чебурашек, брелоки з символікою "ДНР" та ін.

У парку "Городок" за вказівкою місцевої адміністрації проводили так званий "Фестиваль вуличної їжі". За попередньою інформацією, на фестивалі мали представити великі торгові мережі і ресторани Донецька, але більшість учасників проігнорували захід.

У центрі Донецька розміщено рекламні борди, які нагадують мешканцям, що 11 травня бойовики святкуватимуть "день республіки".