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День в АТО: 25 обстрілів, один загиблий та четверо поранених

Четвер, 11 травня 2017, 19:04

У четвер проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях ЗС України в районі Луганського. Також з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали українських воїнів, які захищають Авдіївку.

"З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП незаконні збройні формування били поблизу Зайцевого. Зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь неподалік Новгородського. Поблизу н. п. Кам’янка противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганщині бандформування з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українських воїнів поблизу Новозванівки.

У районі н.п. Валуйське вели вогонь зі стрілецької зброї. Позиції сил АТО неподалік Кримського противник обстрілював з автоматичних станкових гранатометів, озброєння БМП, а також із мінометів калібру 120 мм.

"Найбільше збройних провокацій проти сил АТО зафіксовано на Приморському напрямку. Там бойовики з 82-мм мінометів били по опорних пунктах ЗС України в районі Мар’їнки, Красногорівки, Широкиного, Павлополя та Чермалика. На тій же ділянці фронту ворог подекуди застосовував гранатомети та стрілецьку зброю", - зазначили у штабі АТО.

Окрім того, біля Широкиного зафіксоване використання бойовиками протитанкового ракетного комплексу.

В районі Водяного бандформування обстрілювали українських воїнів зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів. Біля цього ж населеного пункту, а також в районі Лебединського вів вогонь ворожий снайпер.

Українська правда

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Теми: АТО
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