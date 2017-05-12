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Помер екс-нардеп, юрист Олександр Задорожній

П'ятниця, 12 травня 2017, 15:05

Український юрист, політик і вчений Олександр Задорожній помер на 57-му році життя.

Про це у п'ятницю повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова колег Задорожнього на кафедрі міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка, де він викладав багато років.

"Зараз вирішується питання про місце і час прощання", - зазначив співрозмовник агентства в п'ятницю.

 
Олександр Задорожній

За інформацією УП Задорожній помер у Німеччині після тяжкої хвороби.

Він двічі обирався народним депутатом України – у 1998 і 2002 роках. Працював в комітетах ВР у закордонних справах і зв'язках з СНД та з питань правової політики.

У Верховній Раді IV скликання був постійним представником президента Леоніда Кучми (аж до обрання главою держави Віктора Ющенка).

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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