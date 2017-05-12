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На одного з керівників НАЗК склали адмінпротоколи

П'ятниця, 12 травня 2017, 20:11

На члена НАЗК склали адміністративні протоколи за порушення норм антикорупційного законодавства.

Про це повідомила прес-служба Департаменту комунікацій Нацполіції.

Згідно з інформацією, один з керівників НАЗК порушив вимоги статті 28 (запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) "Про запобігання корупції".

"Він не повідомив НАЗК про наявний у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа ГПУ та в подальшому погодив проект рішення про відмову у повній перевірці декларацій одного з суддів Печерського райсуду Києва за 2015 та 2016 роки", - зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили, що саме цей суддя розглядав адміністративну справу  та виніс стосовно цього члена НАЗК за участю його захисника рішення, яким його було визнано невинуватим.

На вказаного члена НАЗК склали адміністративні протоколи за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

Як повідомило джерело "Української правди", вказаним у повідомленні поліції чиновником може бути заступник голови Національного агентство по запобіганню корупції Руслан Радецький.

Раніше Радецкого затримували за нетверезе водіння, однак суддя Печерського райсуду визнав його невинуватим.

Українська правда

Теми: НАЗК
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