Стало відомо скільки "заробили" хакери на вірусній атаці

Автори вірусу-здирника WannaCry 12 травня станом на 22:00 "заробили" на своїх жертвах близько $ 6 тисяч.

Про це пише "Медуза".

Видання проаналізувало історію транзакцій на біткоін-гаманці, на які вірус вимагав перерахувати гроші (ця інформація є публічною).

Жертви вірусної атаки перерахували на рахунки зловмисників 3,5 біткоіни. За курсом 1740 доларів за один біткоін це трохи більше шести тисяч доларів.

Адреси гаманців були взяті зі скріншотів жертв і звіту "Лабораторії Касперського".

На трьох гаманцях, пов'язаних з вірусом, виявлено 20 транзакцій, здійснених 12 травня. Найчастіше кошти надходили порціями по 0,16-0,17 біткоінів - це близько 300 доларів.

Саме по 300 доларів вимагали заплатити хакери від своїх жертв. Вірус WannaCry заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.

Як відомо, 12 травня десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.

"Лабораторія Касперського" стверджує, що жертвами WannaCry стали як мінімум 45 тисяч користувачів з 74 країн. При цьому більше 70 відсотків заражених комп'ютерів розміщено в Росії.

Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.