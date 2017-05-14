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Околиці Авдіївки обстрілювали всю ніч, пошкоджено електропостачання

Неділя, 14 травня 2017, 11:35

Бойовики всю ніч обстрілювали околиці Авдіївки, внаслідок чого було пошкоджене електропостачання в старій Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

За його словами, зранку обстріли трошки вщухли.

"На 9:50 електропостачання практично повністю відновлене", - повідомив Жебрівський.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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