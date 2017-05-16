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Ольшанський: Скоро прийдуть блокувати "Українську правду"

Вівторок, 16 травня 2017, 15:57

Головним наслідком блокування частини інтернету стане приєднання країни до клубу "Північної Кореї, Китаю і Росії".

Про це заявив в коментарі "Українській правді" Олександр Ольшанський, президент холдинга Internet Invest Group, до якого входить реєстратор доменних імен Imena.UA, що обслуговує найбільшу кількість абонентів в Україні.

"Якісно це виконати (блокування сайтів – ред.) неможливо. Можливо не якісно. Неякісно це зроблять, ну й що? Чого ми досягнемо? Приєднаємося до клуба, в який входять Північна Корея, Росія і Китай. Негативні наслідки зрозумілі, позитивних я не бачу", - сказав він.

"Китай, Північна Корея і Росія уже це пройшли. Для чого наступати другий раз на ті ж граблі? Соромно за людей, які настільки непрофесійні", - додав Ольшанський.

Він також додав: "Я впевнений, що дуже скоро прийдуть блокувати "Українську правду". У мене немає в цьому будь-яких сумнівів".  

За його словами, блокування частини інтернету "взагалі не ефективне".

"Трафік "Вконтакте" навіть не впаде. Додатки продовжать працювати незалежно від того, буде заблоковано ВК чи ні. Тому що додатки не пов'язані із доменом ВК", - сказав він.

За словами Ольшанського, ситуацію на полі інформаційної війни з Росією така заборона нічого не змінить, оскільки користувачі просто перейдуть на інші соцмережі.   

"Точно такі ж боти поселяться у Facebook", - сказав він.

"Говорити, що такими діями ми нанесемо економічні збитки Росії, якось дивно", - додав Ольшанський.

Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Обмеження доступу до Інтернету практикують кілька десятків країн, зокрема Росія, М'янма, В'єтнам, Туніс, Сирія, Іран, Саудівська Аравія, Єфіопія, Китай, Північна Корея.

Олександр Шумілін, УП

Теми: інтернетсанкції
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