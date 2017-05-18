Кононенко, Іванчук і ще 115 депутатів провалили санкції Януковичу

Запровадження санкцій проти Віктора Януковича та його оточення 18 травня у Верховній Раді не підтримали 117 депутатів, включно з Ігорем Кононенком, Андрієм Іванчуком та Ігорем Котвіцьким.

Про це свідчать дані поіменного голосування за проект постанови №5350 про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності на сайті парламенту.

Загалом підтримали проект 202 депутати, утрималися 3, а не голосували 114 (згодом два голоси попросили зарахувати як "за") із 319 нардепів.

Зокрема, у фракції "Блок Петра Порошенка" підтримали постанову 65 депутатів, а не голосували 35 – серед них Ігор Кононенко, Олег Барна, Ольга Бєлькова, Юрій Буглак, Валерій Пацкан, Оксана Продан, Ольга Червакова, Федір Негой, Олександр Третьяков та Сергій Тригубенко. Утримався Віктор Пинзеник.

"Народний фронт" теж дав 65 голосів "за", а не голосували шестеро: Андрій Іванчук, Ігор Котвіцький, Олена Ледовських, Олег Кришин, Дмитро Стеценко та Володимир Шкварилюк.

"Батьківщина" дала 10 голосів. Таких, хто би не голосував, утримався чи висловився проти, у ній не було.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка дала 17 голосів "за", утримався Юрій Чижмарь, не голосував Віктор Галасюк.

У "Самопомочі" проект постанови знайшов підтримку 21 депутата. Не голосували троє: Семен Семенченко, Олег Березюк та Лев Підлісецький. Згодом до голови ВР надійшли заяви Березюка, а також Семенченка з проханням вважати результатом їхнього голосування "за".

Із позафракційних "за" нього проголосували 24 нардепи, Віктор Балога утрималися, ще 9 не голосували: Яків Безбах, Андрій Деркач, Віталій Купрій, Сергій Тарута, Андрій Денисенко, Валентин Дідич, Євген Мураєв, Олександр Супруненко та Олександр Шевченко.

"Опозиційний блок" та групи "Відродження" й "Воля народу" не дали жодного голосу.

Як відомо, під час ранкового засідання у четвер Верховна Рада не підтримала за основу та в цілому проект постанови, яким Раді нацбезпеки й оброни пропонувалося ввести санкції проти екс-президента Януковича та його оточення, хоча документ вносили кілька разів.

Серед осіб, проти яких пропонували запровадити санкції, значаться: Віктор і Олександр Януковичі, Віктор і Артем Пшонки, Андрій і Сергій Клюєви, Микола й Олексій Азарови, Сергій Арбузов, Сергій Курченко, Віталій Захарченко, Юрій Іванющенко, Олександр Клименко, Едуард Ставицький, Олександр Якименко, Дмитро Фірташ, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, Микола Присяжнюк, Віктор Ратушняк та Віктор Зубрицький.

Олена Рощенко, УП, оновлено

