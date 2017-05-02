Україна, Канада і Британія проведуть спостережний політ над РФ

В рамках реалізації Договору з відкритого неба в період з 2 по 6 травня місія Канади, Великобританії та України виконає спостережний політ над територією Білорусі і РФ.

Про це повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає "Інтерфакс-Україна".

Політ буде виконуватися на канадському літаку C-130J з аеродрому Кубинка.

"У ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські та білоруські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження", - зазначив він.

За його словами, літак спостереження C-130J відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

"Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоаппарати) пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором", - сказав Рижков.