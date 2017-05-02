Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна, Канада і Британія проведуть спостережний політ над РФ

Вівторок, 2 травня 2017, 07:17

В рамках реалізації Договору з відкритого неба в період з 2 по 6 травня місія Канади, Великобританії та України виконає спостережний політ над територією Білорусі і РФ.

Про це повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає "Інтерфакс-Україна".

Політ буде виконуватися на канадському літаку C-130J з аеродрому Кубинка.

"У ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські та білоруські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження", - зазначив він.

За його словами, літак спостереження C-130J відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

"Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоаппарати) пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором", - сказав Рижков.

Теми: УкраїнаРосіяКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Україна
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
В 14 областях вили сирени − фіксували пуски російських ракет
Під вогнем росіян 9 областей, у Рубіжному на Луганщині окупанти обмежили в′їзд – ОВА
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: