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У Києві таксі влетіло у відбійник: водій загинув, пасажир у реанімації

Вівторок, 2 травня 2017, 10:09

У Києві на проспекті Перемоги таксі врізалося у відбійник. Водій загинув, пасажиру відірвало руку.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій Кіа таксі пізно помітив опору шляхопроводу, викрутив кермо вліво і врізався правим боком у відбійник.

Водій таксі загинув на місці. Пасажиру, музиканту, відірвало руку. Чоловік у критичному стані був госпіталізований в реанімацію 17 політравми.

"Весь час просив врятувати кінцівку. Руку забрали з ним, проте чи вдасться пришити - невідомо, дуже сильно пошкоджена", - йдеться в повідомленні.

Там також зазначається, що, за словами пасажира, водій був п'яний.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Уламки авто закидали три зустрічних ряди, рух обмежено в обох напрямках.

Теми: ДТПКиїв
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