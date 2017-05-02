В Одесі вшанували пам'ять загиблих 2 травня українських активістів
Вівторок, 2 травня 2017, 12:54
Близько ста людей взяли участь у поминальній акції за першими загиблими в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі - представниками проукраїнської сторони зіткнень Ігорем Івановим та Андрієм Бірюковим.
Як передає "Інтерфакс-Україна", на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської учасники акцій розмістили на огорожі тротуару фотографії загиблих, квіти і стрічки в кольорах українського прапора.
В рамках заходу відбулася панахида за загиблими.
Як повідомляє прес-служба поліції Одещини, під час проведення поминальних молебнів за загиблими 2 травня 2014 року на Соборній площі порушень публічного порядку не допущено.
Поліція продовжує посилене патрулювання центральних вулиць та площ міста.