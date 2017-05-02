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СБУ затримала в Одесі групу людей за підозрою в підготовці терактів

Вівторок, 2 травня 2017, 13:48

СБУ затримала в Одесі групу місцевих мешканців, які підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій.

 
Скріншот з відео СБУ

Про це повідомляє у вівторок управління СБУ в Одеській області.

"Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу "Альфа" затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій", - йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: ОдесаСБУ
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