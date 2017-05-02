Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін каже, що підрив патруля ОБСЄ призведе до ескалації конфлікту

Вівторок, 2 травня 2017, 17:24

Підрив автомобіля патруля місії ОБСЄ на Донбасі завдає шкоди врегулюванню конфлікту і веде "до чергової ескалації напруги". 

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель, пише РІА Новости.

"Cтабілізуючу роль у цьому конфлікті, безумовно, відіграє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Але такі трагічні інциденти, як недавній підрив автомобіля ОБСЄ, безумовно, завдають істотної шкоди миротворчим зусиллям, ведуть до чергової ескалації напруги", - заявив Путін.

Він додав, що те, що відбулося, вимагає неупередженого розслідування.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб. Один з членів місії - громадянин США - загинув, двох (громадяни Німеччини та Чехії) було доставлено до лікарні.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що інцидент з підривом патруля ОБСЄ 23 квітня не був нещасним випадком

У прокуратурі Луганської області заявили, що підрив автомобіля ОБСЄ кваліфіковано як теракт.

25 квітня СММ ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, однак, із певними обмеженнями.

Постійна рада ОБСЄ закликала негайно розслідувати інцидент із СММ на Донбасі та покарати винних.

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з дежсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

У свою чергу канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН.  

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Путін
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: