Путін каже, що підрив патруля ОБСЄ призведе до ескалації конфлікту

Підрив автомобіля патруля місії ОБСЄ на Донбасі завдає шкоди врегулюванню конфлікту і веде "до чергової ескалації напруги".

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель, пише РІА Новости.

"Cтабілізуючу роль у цьому конфлікті, безумовно, відіграє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Але такі трагічні інциденти, як недавній підрив автомобіля ОБСЄ, безумовно, завдають істотної шкоди миротворчим зусиллям, ведуть до чергової ескалації напруги", - заявив Путін.

Він додав, що те, що відбулося, вимагає неупередженого розслідування.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб. Один з членів місії - громадянин США - загинув, двох (громадяни Німеччини та Чехії) було доставлено до лікарні.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що інцидент з підривом патруля ОБСЄ 23 квітня не був нещасним випадком.

У прокуратурі Луганської області заявили, що підрив автомобіля ОБСЄ кваліфіковано як теракт.

25 квітня СММ ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, однак, із певними обмеженнями.

Постійна рада ОБСЄ закликала негайно розслідувати інцидент із СММ на Донбасі та покарати винних.

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з дежсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

У свою чергу канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН.