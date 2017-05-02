АТО: Бойовики стріляли 28 разів, 4 військових поранено

Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 28 разів, 4 військових ЗСУ отримали поранення.

Про це 2 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Луганському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики стріляли по опорних пунктах сил АТО поруч Кримського та Новозванівки.

"82-міліметрові міномети ворог застосував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120-мм ворог гатив по опорних пунктах поблизу Луганського. 82-міліметрові міномети противник застосував позиціях поруч Зайцевого.

По опорних пунктах в районі Авдіївки ворог бив з протитанкових гранатометів, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Павлополя, Широкино, Водяного, Гнутового і Красногоровки, Гнутового.

Сили АТО у відповідь на обстріли відкривали вогонь з автоматичних гранатометів.

Українська правда