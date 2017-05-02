Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура почала провадження через незадекларовані $400 тис. у "Maserati"

Вівторок, 2 травня 2017, 19:56

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем службових осіб МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДФС за ч.2. ст 364 Кримінального кодексу.

Про це 2 травня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Попередньо встановлено, що митники МП "Солотвино", зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобілю "Maserati", який рухався з України в Румунію у напрямку "виїзд". Внаслідок таких незаконних дій працівників митниці на теритторію Румунії без належного митного декларування було провезено близько 400 тис. доларів готівкою", - зазначила Сарган. 

"Румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом 400 тисяч доларів. Внаслідок таких протиправних дій митників охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - повідомила вона. 

 
 
фото - facebook Лариси Сарган

Як відомо, раніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що син екс-голови Тячівської РДА намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою поліція Румунії виявили кошти, заховані під запасним колесом.

"Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію. Прикордонна поліція затримала двох громадян України", -  повідомив він. 

Українська правда

Теми: прокуратураЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: