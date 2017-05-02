Прокуратура почала провадження через незадекларовані $400 тис. у "Maserati"

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем службових осіб МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДФС за ч.2. ст 364 Кримінального кодексу.

Про це 2 травня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Попередньо встановлено, що митники МП "Солотвино", зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобілю "Maserati", який рухався з України в Румунію у напрямку "виїзд". Внаслідок таких незаконних дій працівників митниці на теритторію Румунії без належного митного декларування було провезено близько 400 тис. доларів готівкою", - зазначила Сарган.

"Румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом 400 тисяч доларів. Внаслідок таких протиправних дій митників охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - повідомила вона.

фото - facebook Лариси Сарган

Як відомо, раніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що син екс-голови Тячівської РДА намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою, поліція Румунії виявили кошти, заховані під запасним колесом.

"Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію. Прикордонна поліція затримала двох громадян України", - повідомив він.

Українська правда