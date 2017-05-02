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Меркель на зустрічі з Путіним про роспропаганду: "Мене цим не злякати"

Вівторок, 2 травня 2017, 20:13

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що не боїться впливу Росії на німецькі вибори, які пройдуть у вересні 2017 року.

Про це Меркель заявила, відповідаючи на запитання, чи не боїться Німеччина можливого впливу РФ, як це відбулося у США, на передвиборну кампанію, зокрема через маніпуляцію громадською думкою.

"Я нічого не можу сказати щодо американської передвиборної кампанії, але я не відношуся до тих людей, які бояться.

Якщо буде груба дезінформація, як у випадку з "дівчинкою Лізою", чи як у Литві, де були звинувачення щодо наших солдатів, то ми звичайно займемося цим питанням", - заявила Меркель.

"Ми знаємо, що кіберзлочини є міжнародним викликом, і про це всюди можна прочитати. І звичайно у воєнній доктрині Росії гібридне ведення війни також грає велику роль. І я впевнено скажу, що ми у Німеччині самі будемо проводити нашу передвиборну кампанію", - додала вона.

У свою чергу Путін після слів Меркель заявив, що Росія ніколи не втручалася у політичні процеси в інших країнах:

"Ми ніколи не втручалися у політичні процеси в інших країнах, і нам би хотілося, щоб у політичне життя Росії ніхто не вмішувався. На жаль, ми спостерігаємо протилежне".

Зазначимо, що цитати канцлера Німеччини Ангели Меркель наводиться з її виступу на прес-конференції, яка була синхронно перекладена з німецької на російську мову.

Раніше повідомлялося, що аналітичний центр російського уряду, підконтрольний президенту Володимиру Путіну, розробив план втручання у президентські вибори в США в 2016 році.

Європейська правда

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