2 травня в Одесі: затримано 14 осіб, правопорушень не допущено

В Одесі 2 травня протягом заходів з вшанування загиблих в Одесі у 2014 році правоохоронці затримали 14 осіб.

Про це на брифінгу ввечері у вівторок повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, пише Думская.net.

"Всього було затримано 14 осіб, з яких двоє - затримані вранці в районі Соборної площі, решта були затримані біля Куликового поля", - повідомив Яровий.

"Одну особу було затримано за холодну зброю, у двох затриманих виявили наркотики, інші - дрібне хуліганство", - додав він.

Яровий зазначив, що за підрахунками правоохоронців, на Куликове поле 2 травня прийшли до 1,5 тис. людей.

Як повідомив начальник поліції Одещини Дмитро Головін, протягом 2 травня правоохоронці виявили кілька фактів незаконного обігу наркотичних речовин і один факт виявлення холодної зброї - мачете - яку намагалися пронести на місце проведеня поминальних заходів.

"Спроба була невдалою завдяки металодетекторам, встановленим по периметру Куликового поля. Усі факти внесено до ЄРДР, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – повідомив Головін.

Станом на 21:00 2 травня прохід на площу біля Будинку профсоюзів перекрито поліцією, доступу громадян до Куликового поля немає.

Як відомо, 2 травня поліція 6 разів перевіряла повідомлення про мінування об’єктів на території Одеси, зловмисники повідомляли про мінування двох вишів, та двічі – про мінування Будинку профспілок.

Українська правда