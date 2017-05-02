Деканоідзе повернула громадянство Грузії - ЗМІ
Вівторок, 2 травня 2017, 21:28
Екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе повернула громадянство Грузії.
Про це пише місцеве видання "Грузия Online".
"Як зазначають в адміністрації президента, громадянство Грузії Хатіі Деканоідзе, яка є громадянкою України, було видано з дотриманням усіх вимог закону. Деканоідзе спочатку звернулася з проханням про надання громадянства до Мін'юсту, остаточне ж рішення ухвалив президент 12 квітня", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Хатія Деканоідзе позбулася громадянства Грузії після того, як була призначена на державну посаду в Україні.
Більше про посаду та звільнення Деканоідзе читайте у матеріалі "Варягам тут не місце. Чому йде Хатія Деканоідзе".