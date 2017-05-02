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Деканоідзе повернула громадянство Грузії - ЗМІ

Вівторок, 2 травня 2017, 21:28

Екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе повернула громадянство Грузії.

Про це пише місцеве видання "Грузия Online".

"Як зазначають в адміністрації президента, громадянство Грузії Хатіі Деканоідзе, яка є громадянкою України, було видано з дотриманням усіх вимог закону. Деканоідзе спочатку звернулася з проханням про надання громадянства до Мін'юсту, остаточне ж рішення ухвалив президент 12 квітня", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, Хатія Деканоідзе позбулася громадянства Грузії після того, як була призначена на державну посаду в Україні. 

Більше про посаду та звільнення Деканоідзе читайте у матеріалі "Варягам тут не місце. Чому йде Хатія Деканоідзе".

"Українська правда" в Threads

Теми: ДеканоідзеГрузія
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