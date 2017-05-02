Лутковська: Вже рік просимо МЗС приділити Панову більше уваги

У слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону (РФ) підтвердили, що український політв'язень Артур Панов живий.

Про це в ефірі "5 каналу" заявила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

"Є підтвердження від слідчого ізолятора про те, що хлопець живий, але я б хотіла завтра переговорити з консулом, який також володіє інформацією, у якого також це питання на контролі", - зазначила омбудсмен.

"Ми вже рік просимо і Міністерство закордонних справ приділити цьому хлопцю більше уваги, з огляду на те, що він хворий. Він має низку діагнозів", - зазначила Лутковська.

Також вона зазначила, що не змогла зв'язатися по телефону з російським омбудсменом, але продовжить спроби встановити з ним контакт.

Як відомо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Панов помер в ростовському СІЗО від серцевої недостатності. У прес-службі ГУФСВП по Ростовській області цю інформацію теж не підтвердили.

У Північно-Кавказькому окружному військовому суді, який буде розглядати справу Панова, заявили, що 19-річний українець етапований до будівлі суду у Ростові-на-Дону, де у вівторок відбудеться чергове засідання по його справі.

Інтерфакс-Україна