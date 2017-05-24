Мінекономіки готує он-лайн сервіс перевірок бізнесу

Міністерство економічного розвитку й торгівлі планує зменшити кількість перевірок бізнесу на 15-30% і запустити он-лайн сервіс проведення таких перевірок держорганами.

Про це повідомив перший віце-прем'єр – міністр економічного розвитку Степан Кубів на засіданні Кабінету міністрів 24 травня.

За його словами, уряду пропонують кроки, які дозволяють спростити запровадження власного бізнесу, та пакет змін для зменшення тиску на бізнес. Одна з ключових речей – запровадження публічної інтегрованої бази перевірок.

"Зменшення кількості перевірок бізнесу буде від 15% до 30%", – сказав Кубів.

Також планують розробити критерії визначення ризику, на основі яких призначатимуть перевірку – така методика має відповідати закону №1726.

Крім того, обіцяють контроль за органами контролю і залучення громадськості.

"Ми маємо чітку державну карту осучаснення і руху до сучасної цифрової економіки", – сказав Кубів.

"За вчорашнім зняттям чергового бар’єру для впровадження 4G ми бачимо сьогодні другий крок – запровадження порядку отримання ліцензій в електронному вигляді. Третє – ми маємо чітку стратегію розвитку малого і середнього підприємництва до 2020 року", – додав він

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов розповів, що в рамках дерегуляції вже лишили тільки два типи перевірок: планові й позапланові. Замість скасованих нормативних актів пропонують чіткі "правила гри".

Головна з пропозицій – створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду, аби база даних усіх перевірок була он-лайн і в ній можна було побачити, кого перевіряють і що є наслідком перевірок, тобто яка величина виявлених порушень і покарань.

"Я дуже прошу підтримати цей проект… Ми реалізуємо цей портал разом із офісом BRDO (Better Regulation Delivery Office – ред.) і зараз перебуваємо вже на етапі написання технічного завдання. Прийняття цієї постанови дасть нам можливість вже цього року запустити портал в експлуатацію. Я впевнений, там буде багато цікавих новин для всіх нас", – сказав Нефьодов.

"Ми очікуємо, що за рахунок об’єднання перевірок і більшої їх прогнозованості кількість їх зменшиться на 15-30% і практика об'єднання перевірок з пілотної основи буде переведена на постійну", – додав він

Нефьодов зазначив, що для всіх органів контролю планують Методику розробки критеріїв ризику для планування перевірок, щоб перевірки призначалися не за волею чиновника, а на основі критеріїв, які кожен орган розроблятиме для себе. Методика ж допоможе поділити бізнес на компанії з високим ризиком порушень і з низьким.

Він наголосив, що мета органів контролю – не наповнити бюджет, а усунути порушення

За заявою структури, яку перевіряють, можуть долучити до перевірки спеціалістів із Державної регуляторної служби або громадськість до консультацій та роз’яснень.

Нефьодов повідомив також про намір запроваджувати електронне ліцензування, яке передбачатиме єдину процедуру й пакет документів, необхідних для цього.

Він зазначив, що чиновники провели 12 громадських слухань, врахували більше половини 63 зауважень, які надійшли на адресу міністерства.

Олена Рощенко, УП